Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Raiffeisen-Investment? 02.10.2026 10:04:08

ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Raiffeisen-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Raiffeisen-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Raiffeisen-Papiers betrug an diesem Tag 29,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,448 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Raiffeisen-Aktie auf 58,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 202,07 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 102,07 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Raiffeisen einen Börsenwert von 20,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Raiffeisen Bank International

Nachrichten zu Raiffeisen

mehr Nachrichten

Analysen zu Raiffeisen

mehr Analysen
17.09.26 Raiffeisen accumulate Erste Group Bank
14.09.26 Raiffeisen neutral Barclays Capital
04.08.26 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
03.08.26 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
23.07.26 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Raiffeisen 58,35 -0,43% Raiffeisen

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:29 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20:52 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
20:17 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
20:05 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuern auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen