ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Raiffeisen-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Raiffeisen-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Raiffeisen-Papiers betrug an diesem Tag 29,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,448 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Raiffeisen-Aktie auf 58,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 202,07 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 102,07 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Raiffeisen einen Börsenwert von 20,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at