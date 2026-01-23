Raiffeisen Aktie

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

Langfristige Performance 23.01.2026 10:04:02

ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor einem Jahr eingebracht



Das wäre der Verdienst eines frühen Raiffeisen-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Raiffeisen-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21,26 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,704 Raiffeisen-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 22.01.2026 auf 39,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 187,21 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 87,21 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Raiffeisen eine Marktkapitalisierung von 12,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

