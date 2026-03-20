Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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Lukrativer Raiffeisen-Einstieg? 20.03.2026 10:04:04

ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor einem Jahr eingefahren

ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Raiffeisen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit der Raiffeisen-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Raiffeisen-Aktie bei 25,18 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 397,141 Raiffeisen-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Raiffeisen-Papiere wären am 19.03.2026 14 853,06 EUR wert, da der Schlussstand 37,40 EUR betrug. Mit einer Performance von +48,53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Raiffeisen belief sich jüngst auf 12,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Raiffeisen Bank International

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