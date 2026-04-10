ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Raiffeisen eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 10.04.2016 wurden Raiffeisen-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 12,85 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investierten, hätten nun 778,513 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Raiffeisen-Papiere wären am 09.04.2026 31 124,95 EUR wert, da der Schlussstand 39,98 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 211,25 Prozent.

Der Börsenwert von Raiffeisen belief sich jüngst auf 13,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at