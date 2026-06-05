ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raiffeisen von vor 10 Jahren abgeworfen

Raiffeisen-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 11,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 86,244 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 236,31 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Papiers am 04.06.2026 auf 49,12 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 323,63 Prozent vermehrt.

Am Markt war Raiffeisen jüngst 16,11 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at