ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Raiffeisen-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Raiffeisen-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,55 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hat, hat nun 60,423 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 560,73 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Papiers am 29.01.2026 auf 42,38 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +156,07 Prozent.

Raiffeisen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at