Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Rentable Raiffeisen-Anlage?
|
30.01.2026 10:03:53
ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Raiffeisen-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,55 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hat, hat nun 60,423 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 560,73 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Papiers am 29.01.2026 auf 42,38 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +156,07 Prozent.
Raiffeisen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Raiffeisen Bank International
