ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Raiffeisen-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 24.04.2023 wurde das Raiffeisen-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 71,429 Raiffeisen-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 144,29 EUR, da sich der Wert einer Raiffeisen-Aktie am 23.04.2026 auf 44,02 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 214,43 Prozent vermehrt.

Raiffeisen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at