Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Profitable Raiffeisen-Investition?
|
14.08.2026 10:03:41
ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Raiffeisen-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Raiffeisen-Papier an diesem Tag bei 13,40 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 746,269 Raiffeisen-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 46 455,22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62,25 EUR belief. Mit einer Performance von +364,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Raiffeisen betrug jüngst 20,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Raiffeisen Bank International
Nachrichten zu Raiffeisen
|
14.08.26
|Freundlicher Handel: ATX letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.08.26
|Börse Wien in Grün: ATX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.08.26
|Pluszeichen in Wien: ATX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
11.08.26
|Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
10.08.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime am Montagmittag in Grün (finanzen.at)
|
10.08.26
|Zuversicht in Wien: So entwickelt sich der ATX am Montagmittag (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse Wien in Rot: ATX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Raiffeisen
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|06.05.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|06.05.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Raiffeisen
|62,90
|1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.