Raiffeisen Aktie

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WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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Profitable Raiffeisen-Investition? 14.08.2026 10:03:41

ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Raiffeisen-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Raiffeisen-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Raiffeisen-Papier an diesem Tag bei 13,40 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 746,269 Raiffeisen-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 46 455,22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62,25 EUR belief. Mit einer Performance von +364,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Raiffeisen betrug jüngst 20,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Raiffeisen Bank International

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