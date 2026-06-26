Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Hochrechnung
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26.06.2026 10:03:50
ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Raiffeisen-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 20,02 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 49,950 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Raiffeisen-Aktie auf 55,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 754,75 EUR wert. Mit einer Performance von +175,47 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Raiffeisen-Wert an der Börse wurde auf 17,89 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Raiffeisen Bank International
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