ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Raiffeisen eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Raiffeisen-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 20,02 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 49,950 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Raiffeisen-Aktie auf 55,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 754,75 EUR wert. Mit einer Performance von +175,47 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Raiffeisen-Wert an der Börse wurde auf 17,89 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at