Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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Lukratives Raiffeisen-Investment? 16.10.2026 10:03:30

ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Raiffeisen-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Raiffeisen-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Raiffeisen-Anteile bei 24,58 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 406,835 Raiffeisen-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 56,15 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 22 843,78 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 128,44 Prozent vermehrt.

Raiffeisen war somit zuletzt am Markt 18,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Raiffeisen Bank International

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