ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Raiffeisen-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Raiffeisen-Aktie an diesem Tag bei 31,48 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 31,766 Raiffeisen-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 57,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 813,85 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 81,39 Prozent.

Der Marktwert von Raiffeisen betrug jüngst 18,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at