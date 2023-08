ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Raiffeisen gekostet

Vor Jahren in Raiffeisen-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Raiffeisen-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 23,99 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Raiffeisen-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,168 Raiffeisen-Anteilen. Die gehaltenen Raiffeisen-Anteile wären am 24.08.2023 53,23 EUR wert, da der Schlussstand 12,77 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,77 Prozent.

Raiffeisen war somit zuletzt am Markt 4,18 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at