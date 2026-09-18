Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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Langfristige Performance 18.09.2026 10:04:01

ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Raiffeisen von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Raiffeisen von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Raiffeisen-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Raiffeisen-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Raiffeisen-Papier 21,42 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Raiffeisen-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46,685 Raiffeisen-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 845,47 EUR, da sich der Wert einer Raiffeisen-Aktie am 17.09.2026 auf 60,95 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 184,55 Prozent zugenommen.

Raiffeisen wurde am Markt mit 21,30 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Raiffeisen Bank International

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