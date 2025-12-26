ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Raiffeisen von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Raiffeisen-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Raiffeisen-Anteilen via Börse Wien feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Raiffeisen-Aktie bei 19,39 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,157 Raiffeisen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 194,22 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Anteils am 23.12.2025 auf 37,66 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94,22 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Raiffeisen betrug jüngst 12,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at