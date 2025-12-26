Raiffeisen Aktie

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

Rentables Raiffeisen-Investment? 26.12.2025 10:03:34

ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Raiffeisen von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Raiffeisen-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Raiffeisen-Anteilen via Börse Wien feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Raiffeisen-Aktie bei 19,39 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,157 Raiffeisen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 194,22 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Anteils am 23.12.2025 auf 37,66 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94,22 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Raiffeisen betrug jüngst 12,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Raiffeisen Bank International

15.12.25 Raiffeisen Erste Group Bank
04.11.25 Raiffeisen Barclays Capital
31.10.25 Raiffeisen Reduce Baader Bank
22.10.25 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
30.09.25 Raiffeisen Equal weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Raiffeisen 37,66 0,97% Raiffeisen

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
