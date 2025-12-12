Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Lukratives Raiffeisen-Investment?
|
12.12.2025 10:03:58
ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raiffeisen-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Raiffeisen-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Raiffeisen-Papier 16,32 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Raiffeisen-Aktie investiert, befänden sich nun 61,275 Raiffeisen-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Raiffeisen-Papiere wären am 11.12.2025 2 311,27 EUR wert, da der Schlussstand 37,72 EUR betrug. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 311,27 EUR entspricht einer Performance von +131,13 Prozent.
Raiffeisen war somit zuletzt am Markt 12,04 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Raiffeisen Bank International
