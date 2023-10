ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Raiffeisen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Raiffeisen eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 20.10.2018 wurden Raiffeisen-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Raiffeisen-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Raiffeisen-Papier investiert hätte, befänden sich nun 417,537 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Raiffeisen-Papiere wären am 19.10.2023 5 532,36 EUR wert, da der Schlussstand 13,25 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 44,68 Prozent.

Raiffeisen wurde am Markt mit 4,39 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at