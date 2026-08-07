ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: Hätte sich eine Schoeller-Bleckmann-Anlage vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Wer vor Jahren in Schoeller-Bleckmann eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Schoeller-Bleckmann-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs des Schoeller-Bleckmann-Papiers betrug an diesem Tag 28,95 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 345,423 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Die gehaltenen Schoeller-Bleckmann-Aktien wären am 06.08.2026 9 930,92 EUR wert, da der Schlussstand 28,75 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,69 Prozent verringert.

Schoeller-Bleckmann wurde am Markt mit 453,87 Mio. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at