ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Schoeller-Bleckmann-Investment abgeworfen

Am 15.09.2020 wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Schoeller-Bleckmann-Aktie bei 23,00 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hat, hat nun 43,478 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.09.2023 2 417,39 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 55,60 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 141,74 Prozent.

Jüngst verzeichnete Schoeller-Bleckmann eine Marktkapitalisierung von 876,13 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at