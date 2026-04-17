Schoeller-Bleckmann Aktie

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WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

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Schoeller-Bleckmann-Investment im Blick 17.04.2026 10:03:58

ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor einem Jahr eingebracht

ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schoeller-Bleckmann-Aktien verdienen können.

Am 17.04.2025 wurde das Schoeller-Bleckmann-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren Schoeller-Bleckmann-Anteile an diesem Tag 30,30 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 33,003 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 204,62 EUR, da sich der Wert eines Schoeller-Bleckmann-Anteils am 16.04.2026 auf 36,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,46 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Schoeller-Bleckmann bezifferte sich zuletzt auf 577,58 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

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