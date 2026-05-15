Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

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Lohnende Schoeller-Bleckmann-Anlage? 15.05.2026 10:03:59

ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor einem Jahr eingebracht

ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Schoeller-Bleckmann-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit dem Schoeller-Bleckmann-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Schoeller-Bleckmann-Aktie bei 32,70 EUR. Bei einem Schoeller-Bleckmann-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 305,810 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.05.2026 gerechnet (34,10 EUR), wäre die Investition nun 10 428,13 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,28 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Schoeller-Bleckmann belief sich zuletzt auf 534,25 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

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