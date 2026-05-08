ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schoeller-Bleckmann von vor 10 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Schoeller-Bleckmann eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Schoeller-Bleckmann-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Schoeller-Bleckmann-Papier 57,30 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,452 Schoeller-Bleckmann-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 584,64 EUR, da sich der Wert einer Schoeller-Bleckmann-Aktie am 07.05.2026 auf 33,50 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 41,54 Prozent.

Alle Schoeller-Bleckmann-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 548,43 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at