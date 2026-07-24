Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Schoeller-Bleckmann-Investition
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24.07.2026 10:03:37
ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schoeller-Bleckmann von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Schoeller-Bleckmann-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 31,15 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,210 Schoeller-Bleckmann-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.07.2026 gerechnet (31,60 EUR), wäre die Investition nun 101,44 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1,44 Prozent.
Alle Schoeller-Bleckmann-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 512,97 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
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