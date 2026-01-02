ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Schoeller-Bleckmann-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 60,50 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,529 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 450,41 EUR, da sich der Wert eines Schoeller-Bleckmann-Anteils am 30.12.2025 auf 27,25 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,96 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Schoeller-Bleckmann betrug jüngst 429,45 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at