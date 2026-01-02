Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Schoeller-Bleckmann-Performance im Blick 02.01.2026 10:03:35

ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 3 Jahren verloren

ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Schoeller-Bleckmann-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Schoeller-Bleckmann-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 60,50 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,529 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 450,41 EUR, da sich der Wert eines Schoeller-Bleckmann-Anteils am 30.12.2025 auf 27,25 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,96 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Schoeller-Bleckmann betrug jüngst 429,45 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

Nachrichten zu Schoeller-Bleckmannmehr Nachrichten