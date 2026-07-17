Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

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Performance im Blick 17.07.2026 10:03:58

ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 3 Jahren verloren

ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Schoeller-Bleckmann-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Schoeller-Bleckmann-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Schoeller-Bleckmann-Anteile bei 53,40 EUR. Bei einem Schoeller-Bleckmann-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 187,266 Schoeller-Bleckmann-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 852,06 EUR, da sich der Wert eines Schoeller-Bleckmann-Papiers am 16.07.2026 auf 31,25 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 5 852,06 EUR, was einer negativen Performance von 41,48 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Schoeller-Bleckmann belief sich zuletzt auf 489,33 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

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