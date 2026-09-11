Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Schoeller-Bleckmann-Investment
|
11.09.2026 10:03:35
ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Schoeller-Bleckmann-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 54,90 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Schoeller-Bleckmann-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,215 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 30,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 556,47 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 44,35 Prozent verkleinert.
Schoeller-Bleckmann markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 477,51 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann
|
11.09.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
10.09.26
|Handel in Wien: ATX Prime mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.09.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
10.09.26
|EQS-PVR: SBO AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
10.09.26
|EQS-PVR: SBO AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10.09.26
|ATX-Handel aktuell: ATX liegt im Plus (finanzen.at)
|
10.09.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime klettert am Mittag (finanzen.at)
|
10.09.26
|Börse Wien: ATX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu Schoeller-Bleckmann
|01.09.26
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|01.09.26
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|01.09.26
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|16.09.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.01.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|20.01.21
|Schoeller-Bleckmann Sell
|Baader Bank
|13.01.21
|Schoeller-Bleckmann Reduce
|Baader Bank
|21.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Credit Suisse Group
|20.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Baader Bank
|12.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Baader Bank
|26.08.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.23
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schoeller-Bleckmann
|30,35
|-0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.