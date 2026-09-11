Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

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Schoeller-Bleckmann-Investment 11.09.2026 10:03:35

ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 3 Jahren verloren

ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Schoeller-Bleckmann-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Schoeller-Bleckmann-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 54,90 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Schoeller-Bleckmann-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,215 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 30,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 556,47 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 44,35 Prozent verkleinert.

Schoeller-Bleckmann markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 477,51 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

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