ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Schoeller-Bleckmann-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit Schoeller-Bleckmann-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Schoeller-Bleckmann-Papier bei 43,71 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert, befänden sich nun 22,881 Schoeller-Bleckmann-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Schoeller-Bleckmann-Aktien wären am 12.02.2026 795,10 EUR wert, da der Schlussstand 34,75 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 20,49 Prozent gleich.

Schoeller-Bleckmann war somit zuletzt am Markt 543,70 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at