Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Schoeller-Bleckmann-Investmentbeispiel
|
13.02.2026 10:03:58
ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit Schoeller-Bleckmann-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Schoeller-Bleckmann-Papier bei 43,71 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert, befänden sich nun 22,881 Schoeller-Bleckmann-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Schoeller-Bleckmann-Aktien wären am 12.02.2026 795,10 EUR wert, da der Schlussstand 34,75 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 20,49 Prozent gleich.
Schoeller-Bleckmann war somit zuletzt am Markt 543,70 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
