Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Frühe Investition
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14.08.2026 10:03:41
ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 3 Jahren bedeutet
Am 14.08.2023 wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Schoeller-Bleckmann-Anteile betrug an diesem Tag 56,50 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Schoeller-Bleckmann-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,770 Schoeller-Bleckmann-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51,77 EUR, da sich der Wert einer Schoeller-Bleckmann-Aktie am 13.08.2026 auf 29,25 EUR belief. Damit wäre die Investition um 48,23 Prozent gesunken.
Schoeller-Bleckmann wurde am Markt mit 458,60 Mio. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
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