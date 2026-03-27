Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

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Frühe Investition 27.03.2026 10:05:09

ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Schoeller-Bleckmann-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Schoeller-Bleckmann-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 57,30 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hat, hat nun 17,452 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.03.2026 auf 35,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 616,06 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 38,39 Prozent.

Schoeller-Bleckmann markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 556,31 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

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