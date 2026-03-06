ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Schoeller-Bleckmann-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Schoeller-Bleckmann-Anteilen via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Schoeller-Bleckmann-Anteile bei 43,40 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Schoeller-Bleckmann-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,041 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 789,17 EUR, da sich der Wert eines Schoeller-Bleckmann-Papiers am 05.03.2026 auf 34,25 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,08 Prozent verringert.

Der Schoeller-Bleckmann-Wert an der Börse wurde auf 548,43 Mio. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at