Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Profitable Schoeller-Bleckmann-Investition?
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03.04.2026 10:03:38
ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das Schoeller-Bleckmann-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Schoeller-Bleckmann-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 39,25 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 254,777 Schoeller-Bleckmann-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.04.2026 9 197,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 8,03 Prozent vermindert.
Alle Schoeller-Bleckmann-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 568,92 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
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