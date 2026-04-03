ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Schoeller-Bleckmann-Aktien gewesen.

Das Schoeller-Bleckmann-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Schoeller-Bleckmann-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 39,25 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 254,777 Schoeller-Bleckmann-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.04.2026 9 197,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 8,03 Prozent vermindert.

Alle Schoeller-Bleckmann-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 568,92 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at