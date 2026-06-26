Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

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Lohnender Schoeller-Bleckmann-Einstieg? 26.06.2026 10:03:50

ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Schoeller-Bleckmann-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden Schoeller-Bleckmann-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Schoeller-Bleckmann-Anteile 37,00 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, hätte er nun 270,270 Anteile im Depot. Die gehaltenen Schoeller-Bleckmann-Papiere wären am 25.06.2026 7 972,97 EUR wert, da der Schlussstand 29,50 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 20,27 Prozent gesunken.

Schoeller-Bleckmann war somit zuletzt am Markt 469,63 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

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