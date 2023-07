ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Schoeller-Bleckmann bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Schoeller-Bleckmann-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Schoeller-Bleckmann-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 97,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,027 Schoeller-Bleckmann-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.07.2023 55,13 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,70 EUR belief. Mit einer Performance von -44,87 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Schoeller-Bleckmann betrug jüngst 847,82 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at