ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Schoeller-Bleckmann-Investition eingebracht

Vor Jahren in Schoeller-Bleckmann-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Schoeller-Bleckmann-Papiers betrug an diesem Tag 59,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,689 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.09.2023 auf 53,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,88 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 9,12 Prozent gleich.

Schoeller-Bleckmann markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 844,67 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at