Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

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Lohnende Schoeller-Bleckmann-Investition? 28.08.2026 10:03:39

ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Schoeller-Bleckmann-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 28.08.2016 wurden Schoeller-Bleckmann-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 54,35 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 183,993 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Schoeller-Bleckmann-Papiers auf 30,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 611,78 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,88 Prozent verringert.

Schoeller-Bleckmann wurde jüngst mit einem Börsenwert von 475,94 Mio. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

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