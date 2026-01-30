ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Schoeller-Bleckmann-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Schoeller-Bleckmann-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Schoeller-Bleckmann-Papier bei 65,10 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 153,610 Schoeller-Bleckmann-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 861,75 EUR, da sich der Wert eines Schoeller-Bleckmann-Anteils am 29.01.2026 auf 31,65 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,38 Prozent abgenommen.

Schoeller-Bleckmann wurde jüngst mit einem Börsenwert von 494,85 Mio. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at