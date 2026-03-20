Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Lohnende Schoeller-Bleckmann-Investition?
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20.03.2026 10:04:04
ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Schoeller-Bleckmann-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35,15 EUR wert. Bei einem Schoeller-Bleckmann-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,845 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.03.2026 auf 34,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,87 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,13 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Schoeller-Bleckmann eine Marktkapitalisierung von 542,13 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
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