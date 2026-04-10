Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Schoeller-Bleckmann-Anlage
|
10.04.2026 10:03:36
ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem Schoeller-Bleckmann-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 52,32 EUR. Bei einem Schoeller-Bleckmann-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,911 Schoeller-Bleckmann-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.04.2026 69,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,30 EUR belief. Damit wäre die Investition 30,62 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Schoeller-Bleckmann eine Marktkapitalisierung von 573,64 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
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