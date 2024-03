ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Schoeller-Bleckmann-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 08.03.2019 wurde das Schoeller-Bleckmann-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Schoeller-Bleckmann-Aktie bei 65,15 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,349 Schoeller-Bleckmann-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Schoeller-Bleckmann-Aktie auf 42,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 648,50 EUR wert. Mit einer Performance von -35,15 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Schoeller-Bleckmann belief sich zuletzt auf 652,77 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at