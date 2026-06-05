STRABAG Aktie

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WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

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Profitable STRABAG SE-Anlage? 05.06.2026 10:03:53

ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die STRABAG SE-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die STRABAG SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des STRABAG SE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,57 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die STRABAG SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 35,002 STRABAG SE-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.06.2026 auf 92,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 244,66 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 224,47 Prozent.

STRABAG SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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STRABAG SE 93,00 0,32% STRABAG SE

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