STRABAG Aktie

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

Performance unter der Lupe 09.01.2026 10:05:10

ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren STRABAG SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden STRABAG SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das STRABAG SE-Papier 28,70 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 34,843 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.01.2026 gerechnet (82,90 EUR), wäre die Investition nun 2 888,50 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 188,85 Prozent.

Der Börsenwert von STRABAG SE belief sich zuletzt auf 9,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

