STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Performance unter der Lupe
|
09.01.2026 10:05:10
ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden STRABAG SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das STRABAG SE-Papier 28,70 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 34,843 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.01.2026 gerechnet (82,90 EUR), wäre die Investition nun 2 888,50 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 188,85 Prozent.
Der Börsenwert von STRABAG SE belief sich zuletzt auf 9,70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu STRABAG SE
|
09.01.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Wien in Rot: ATX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
09.01.26
|Schwacher Handel: ATX in Rot (finanzen.at)
|
09.01.26