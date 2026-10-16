STRABAG Aktie

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Lukratives STRABAG SE-Investment? 16.10.2026 10:03:30

ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in STRABAG SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden STRABAG SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 259,740 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des STRABAG SE-Papiers auf 102,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 493,51 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +164,94 Prozent.

Alle STRABAG SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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