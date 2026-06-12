ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in STRABAG SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der STRABAG SE-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die STRABAG SE-Aktie an diesem Tag bei 79,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 125,313 STRABAG SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 315,79 EUR, da sich der Wert einer STRABAG SE-Aktie am 11.06.2026 auf 90,30 EUR belief. Mit einer Performance von +13,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

STRABAG SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,25 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at