STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Profitabler STRABAG SE-Einstieg?
|
12.06.2026 10:03:55
ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der STRABAG SE-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die STRABAG SE-Aktie an diesem Tag bei 79,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 125,313 STRABAG SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 315,79 EUR, da sich der Wert einer STRABAG SE-Aktie am 11.06.2026 auf 90,30 EUR belief. Mit einer Performance von +13,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
STRABAG SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,25 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu STRABAG SE
|
12.06.26
|Freitagshandel in Wien: Anleger lassen ATX Prime schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
12.06.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
12.06.26
|EQS-HV: STRABAG SE: Dividendenbekanntmachung (EQS Group)
|
12.06.26
|EQS-AGM: STRABAG SE: Dividend Announcement (EQS Group)
|
12.06.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime klettert am Mittag kräftig (finanzen.at)
|
12.06.26