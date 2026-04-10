STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Langfristige Anlage
|
10.04.2026 10:03:36
ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades STRABAG SE-Anteilen via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das STRABAG SE-Papier 27,05 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in STRABAG SE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 369,686 STRABAG SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.04.2026 auf 92,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 048,06 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 240,48 Prozent.
Der STRABAG SE-Wert an der Börse wurde auf 10,66 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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