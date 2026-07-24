ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in STRABAG SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades STRABAG SE-Anteilen via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 36,55 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investierten, hätten nun 273,598 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.07.2026 auf 84,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 064,30 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +130,64 Prozent.

STRABAG SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,97 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at