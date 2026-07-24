STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Rentable STRABAG SE-Investition?
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24.07.2026 10:03:37
ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades STRABAG SE-Anteilen via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 36,55 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investierten, hätten nun 273,598 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.07.2026 auf 84,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 064,30 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +130,64 Prozent.
STRABAG SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,97 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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