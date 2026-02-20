STRABAG Aktie
20.02.2026 10:04:15
ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit der STRABAG SE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 54,80 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hat, hat nun 18,248 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.02.2026 1 649,64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 90,40 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +64,96 Prozent.
Der STRABAG SE-Wert an der Börse wurde auf 11,24 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
