STRABAG Aktie

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Frühe Anlage 28.08.2026 10:03:39

ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in STRABAG SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden STRABAG SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das STRABAG SE-Papier bei 28,51 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das STRABAG SE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,075 STRABAG SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der STRABAG SE-Aktie auf 85,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 005,96 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 200,60 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von STRABAG SE belief sich zuletzt auf 10,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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