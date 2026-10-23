STRABAG Aktie

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Lukrativer STRABAG SE-Einstieg? 23.10.2026 10:03:37

ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in STRABAG SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades STRABAG SE-Anteilen an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der STRABAG SE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 30,19 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die STRABAG SE-Aktie investiert, befänden sich nun 3,312 STRABAG SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 98,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 326,93 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 326,93 EUR entspricht einer Performance von +226,93 Prozent.

Der Börsenwert von STRABAG SE belief sich zuletzt auf 11,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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