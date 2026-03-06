STRABAG Aktie
ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das STRABAG SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 29,80 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,356 STRABAG SE-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2026 gerechnet (91,00 EUR), wäre das Investment nun 305,37 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 205,37 Prozent vermehrt.
Alle STRABAG SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
