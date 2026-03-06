STRABAG Aktie

STRABAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative STRABAG SE-Investition? 06.03.2026 10:03:46

ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die STRABAG SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das STRABAG SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 29,80 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,356 STRABAG SE-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2026 gerechnet (91,00 EUR), wäre das Investment nun 305,37 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 205,37 Prozent vermehrt.

Alle STRABAG SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu STRABAG SE

mehr Nachrichten

Analysen zu STRABAG SE

mehr Analysen
19.02.26 STRABAG accumulate Erste Group Bank
14.11.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
29.08.25 STRABAG Erste Group Bank
23.05.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
25.02.25 STRABAG kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

STRABAG SE 89,50 -1,65% STRABAG SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen