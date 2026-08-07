STRABAG Aktie

STRABAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables STRABAG SE-Investment? 07.08.2026 10:03:56

ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem STRABAG SE-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen STRABAG SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem STRABAG SE-Papier via Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs des STRABAG SE-Papiers betrug an diesem Tag 82,50 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hat, hat nun 12,121 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 86,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 047,27 EUR wert. Damit wäre die Investition 4,73 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von STRABAG SE bezifferte sich zuletzt auf 10,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu STRABAG SE

mehr Nachrichten