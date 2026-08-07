ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem STRABAG SE-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen STRABAG SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem STRABAG SE-Papier via Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs des STRABAG SE-Papiers betrug an diesem Tag 82,50 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hat, hat nun 12,121 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 86,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 047,27 EUR wert. Damit wäre die Investition 4,73 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von STRABAG SE bezifferte sich zuletzt auf 10,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at