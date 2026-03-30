UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
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30.03.2026 10:03:40
ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 10 Jahren eingebracht
Am 30.03.2016 wurde das UNIQA Insurance-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren UNIQA Insurance-Anteile an diesem Tag 6,17 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investierten, hätten nun 1 622,060 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 27.03.2026 23 941,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,76 EUR belief. Mit einer Performance von +139,42 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
UNIQA Insurance war somit zuletzt am Markt 4,53 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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